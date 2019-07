In his column last week, Martin Wolf responded to Vladimir Putin’s claim, made in an exclusive interview with the Financial Times, that the “so-called liberal idea has outlived its purpose”. The FT has had Martin’s article translated into Russian and has made it free to read.

“Так называемая либеральная идея, она, по-моему, себя просто изжила окончательно. По некоторым ее элементам – наши западные партнеры признались, что некоторые ее элементы просто нереалистичны: мультикультурализм там и так далее». Таким образом, Владимир Путин в своем впечатляющем интервью Financial Times заявил, что он находится на правильной стороне истории. Но, как вполне мог бы сказать Марк Твен, слухи о смерти либерализма несколько преувеличено. Общества, базирующиеся на ключевых либеральных идеях, исторически наиболее успешны. И нуждаются в защите от врагов.

Что такое «либерализм»? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я, прежде всего, попрошу своих американских читателей забыть то, что либерализм значит для них, а именно – прямую противоположность консерватизму. Это исключительно американское понимание либерализма, имеющее смысл в уникальном американском контексте: иммигранты, основавшие свое государство на наборе либеральных идей – либеральных в их европейском понимании в противовес авторитаризму. Когда Томас Джефферсон в Декларации независимости США писал о «жизни, свободе и стремлении к счастью», он развивал идею одного из величайших либеральных мыслителей Джона Локка, заменив понятие «собственность» на «счастье».

Корень слова «либеральный» - liber - латинское прилагательное, означающее свободного человека как противоположность раба. Либерализм – это не только философия, это позиция. Все либералы разделяют веру в индивидуальные возможности человека. Они верят в способность людей самим принимать решения. И эта вера приводит к радикальным изменениям. Она подразумевает право человека самому планировать свою жизнь, выражать свое личное мнение и участвовать в общественной жизни. Эти подходы и были реализованы в системе, которую называют «либеральной демократией».

Либералы разделяют веру в то, что основой действий человека является обладание экономическими и политическими правами. И государственные институты, и независимая судебная система прежде всего, нужны для того, чтобы защищать эти права. Но в основе действий человека также лежат и рынок как инструмент координации независимых экономических акторов, и свободные СМИ, которые позволяют распространять различные точки зрения, и политические партии для организации политической жизни. За этими институтами стоят ценности и практики: разграничение личной выгоды и интересов общества для пресечения коррупции, чувство гражданской ответственности и вера в толерантность.

Либерализм требует и баланса между конфликтующими благами. Некоторые либералы больше верят в экономическую свободу и поэтому выступают против активной роли государства. Другие больше верят в равенство и боятся плутократии. Обе эти стороны в широком понимании могут быть названы либералами. Однако господин Путин – противник либерализма. Традиция, преемником которой он является, - это автократия царизма. Как отмечал Андерс Ослунд в своей книге Russia’s Crony Capitalism (Кумовской капитализм России), господин Путин «методично уничтожил зарождавшиеся в России в 1990-х институты капитализма, демократии и верховенства закона. На их месте он сформировал жесткую вертикаль власти, контролируемую его друзьями, которые отвергали верховенство закона, предпочитая ему собственную неограниченную власть над государством».

Для того, чтобы оценить успешность либерализма, мы объединили показатель Всемирного банка “voice and accountability” (мнения и отчетность) и «index of economic Freedom» (индекс экономической свободы) Heritage Foundation. Экономические и политические свободы, как правило, идут рука об руку, отчасти и потому, что они обе зависят от верховенства закона. Исходя из результата этой оценки, либерализм ассоциируется с процветанием: либеральные общества имеют тенденцию быть богатыми, а богатые общества – либеральными. (См. таблицу).

При господине Путине Россия отвернулась от либерализма. В значительной степени из-за этого экономика России находится в плохом состоянии. Даже при том, что валовый внутренний продукт на душу населения составляет менее половины от этого показателя в США, средний рост ВВП на душу населения с 2009 до 2018 составлял всего 1,8 процента в год. Конвергенция замедлилась до минимальных значений. И лишь немногие ожидают, что она улучшится. Действия господина Путина на международной арене - лишь способ отвлечь внимание россиян от коррупции режима и неспособности власти обеспечить народу лучшую жизнь. Даже в более успешной китайской экономике поворот Си Цзиньпина в направлении большего контроля государства и политических репрессий, предположительно, будет подрывать динамику ее развития.

Но в одном мистер Путин прав. Либеральные демократии столкнулись с трудностями, а особенно с неспособностью абсорбировать иммигрантов и справляться с неравенством. Либеральные общества действительно нуждаются в общих ценностях и идентичности. Это прекрасно совмещается и с иммиграцией, и с сохранением культурных различий. Но и то, и другое необходимо регулировать, в противном случае общественное недовольство приведет к власти лидеров, презирающих нормы либеральной демократии. В результате может быть нарушен хрупкий баланс.

Многое из того, что говорит и делает президент Дональд Трамп демонстрирует его неуважение к этим нормам, прежде всего, к свободе прессы и независимой судебной системе. Поэтому существует риск того, что либеральная демократия превратится в «нелиберальную», которая, честно говоря, уже и не либеральная, и не демократическая.

Неправительственная американская организация Freedom House в отчете Freedom in the World 2019 (Свобода в мире 2019) сообщает о том, что общее состояние демократии в мире ухудшается уже тринадцать лет подряд. Отмечается, что ослабление демократии наблюдается и в западных демократиях, и США – самый влиятельный сторонник демократических ценностей, - возглавляют этот процесс.

Это действительно вызывает тревогу. Либерализм, возможно, самый успешный подход. Но во многих либеральных демократиях люди, в особенности элиты, забыли о балансе, который необходимо установить между личностью и обществом, общемировым и внутренним, свободой и ответственностью.

Либерализм – не утопический проект, а непрерывная работа. Это способ жить вместе, который исходит из приоритета действий человека. Но это все лишь отправная точка. Для того, чтобы этот подход работал, требуется его постоянная адаптация и корректировка. Господин Путин понятия не имеет, что это означает: он не может себе представить общественный строй, не основанный на силе и обмане. Мы знаем лучше. Но нам и делать все надо лучше – намного лучше.