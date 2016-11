Tokyo’s green spaces

A photo essay from Toshiki Senoue

©Toshiki Senoue Hamarikyu Gardens, Tokyo

©Toshiki Senoue Hamarikyu Gardens, Tokyo

©Toshiki Senoue Hamarikyu Gardens, Tokyo

©Toshiki Senoue Hamarikyu Gardens, Tokyo

©Toshiki Senoue Tokyo Metropolitan government yard, across from Shinjuku Chuo Park

©Toshiki Senoue Hamarikyu Gardens, Tokyo

©Toshiki Senoue Hamarikyu Gardens, Tokyo

©Toshiki Senoue Royal Palace East Garden, Tokyo

©Toshiki Senoue Overlooking Kyu-Shibarikyu Gardens

©Toshiki Senoue Overlooking Hamarikyu Gardens, Tokyo

©Toshiki Senoue Wadakura Fountain Park, Tokyo

©Toshiki Senoue Shinjuku Chuo Park, Tokyo

©Toshiki Senoue Shiba Kouen, Tokyo Previous image Next image























Next Thumbnails Previous Thumbnails

Copyright The Financial Times Limited 2016. You may share using our article tools. Please don't cut articles from FT.com and redistribute by email or post to the web.